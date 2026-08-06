Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 20
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 7