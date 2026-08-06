Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|400
|Дължина (м)
|20
|Свързваща резба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|7
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