Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)