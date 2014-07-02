Микрофибърна ролка, 300 мм
Световна новост: Микрофибърен вал, дължина 300 mm. Обединява отличната почистваща сила на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. Идеален за почистване на гранитогрес.
Дългият 300 mm микрофибърен вал е световна новост! Обединява отличната почистваща сила на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. Идеално подходящ за почистване на гранитогрес, особено в комбинация с RM 743.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|светло зелен
|Дължина (мм)
|300
|Материал на четката
|Микрофибър
|Количество (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|0,206
|Тегло с опаковката (кг)
|0,286
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 75 x 70
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