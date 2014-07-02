Микрофибърна ролка, 300 мм

Световна новост: Микрофибърен вал, дължина 300 mm. Обединява отличната почистваща сила на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. Идеален за почистване на гранитогрес.

Дългият 300 mm микрофибърен вал е световна новост! Обединява отличната почистваща сила на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. Идеално подходящ за почистване на гранитогрес, особено в комбинация с RM 743.

Спецификации

Технически данни

Цвят светло зелен
Дължина (мм) 300
Материал на четката Микрофибър
Количество (бр.) 1
Тегло (кг) 0,206
Тегло с опаковката (кг) 0,286
Размери (Д × Ш × В) (мм) 330 x 75 x 70

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