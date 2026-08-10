Мини ъглова дюза, 60°

Мини ъглова дюза за тесни участъци. Отклонява струята странично на около 60°. Издадена настрани 57 mm, дължина: 260 mm. Комплектът се състои от 4 части: 1 x холендрова гайка 1 x удължение, 100 mm (5.321-971.0)1 x ъгълник, 60° (5.321-972.0) 1 x мундщук на дюзата (5.321-977.0). Могат да се монтират произволен брой удължения. Ъгълът и мундщукът могат да се поръчат поотделно.