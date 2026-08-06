MJ 4-in-1 K7

Характеристики и предимства
25% намаление на теглото¹⁾
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,377
Тегло с опаковката (кг) 0,435
Размери (Д × Ш × В) (мм) 450 x 59 x 59

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
¹⁾ В сравнение с теглото на предишната многофункционална водоструйка Kärcher MJ 3-в-1.

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Площи около дома и градината
  • Каменни и оградни стени
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Огради
  • Почистване на градински уреди и инструменти