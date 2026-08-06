MJ 4-in-1 K7
Характеристики и предимства
25% намаление на теглото¹⁾
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,377
|Тегло с опаковката (кг)
|0,435
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 59 x 59
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
¹⁾ В сравнение с теглото на предишната многофункционална водоструйка Kärcher MJ 3-в-1.
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Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Площи около дома и градината
- Каменни и оградни стени
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Огради
- Почистване на градински уреди и инструменти