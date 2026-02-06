Накрайник за фуги
Характеристики и предимства
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Функция пранеГъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
Доказана технология за спрей-екстракция KärcherЗа оптимални резултати при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,079
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,122
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|241 x 44 x 65
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)