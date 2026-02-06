Накрайник за фуги

Характеристики и предимства
Накрайник за фуги: Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Накрайник за фуги: Функция пране
Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
Накрайник за фуги: Доказана технология за спрей-екстракция Kärcher
За оптимални резултати при почистване.
Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,079
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,122
Размери (Д х Ш х В) (мм) 241 x 44 x 65
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)