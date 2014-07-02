Накрайник за фуги, DN 32, пластмасов, 210 мм
Пластмасовият накрайник за фуги (DN 32) за индустриални прахосмукачки за сухо почистване позволяват засмукването в процепи и ъгли.
Пластмасовият накрайник за фуги (DN 32) за индустриални прахосмукачки за сухо почистване позволяват засмукването в процепи и ъгли.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|32
|Количество (бр.)
|1
|Дължина (мм)
|210
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,03
|Тегло с опаковката (кг)
|0,031
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 34 x 34
Видео