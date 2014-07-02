Накрайник за фуги, DN 32, пластмасов, 210 мм

Пластмасовият накрайник за фуги (DN 32) за индустриални прахосмукачки за сухо почистване позволяват засмукването в процепи и ъгли.

Пластмасовият накрайник за фуги (DN 32) за индустриални прахосмукачки за сухо почистване позволяват засмукването в процепи и ъгли.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 32
Количество (бр.) 1
Дължина (мм) 210
Цвят черен
Тегло (кг) 0,03
Тегло с опаковката (кг) 0,031
Размери (Д × Ш × В) (мм) 195 x 34 x 34

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