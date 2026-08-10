Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмаса, 290 mm
Пластмасов накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 290 мм.
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Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|40
|Количество (бр.)
|1
|Дължина (мм)
|290
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,071
|Тегло с опаковката (кг)
|0,071
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 45 x 45
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