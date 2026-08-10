Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмаса, 290 mm

Пластмасов накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 290 мм.

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Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) 40
Количество (бр.) 1
Дължина (мм) 290
Цвят черен
Тегло (кг) 0,071
Тегло с опаковката (кг) 0,071
Размери (Д × Ш × В) (мм) 300 x 45 x 45

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