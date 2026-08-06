Накрайник за килим Mini
Освежава дори труднодостъпни килими, използвайки пара: Мини накрайник за килими за лесно прикрепване към дюзата за под EasyFix Mini, без контакт с мръсотията.
Мини накрайник за килими за почистване на труднодостъпни килими. Лесно е да се прикрепи към подовата дюза EasyFix Mini, без изобщо да влиза в контакт с мръсотията и е идеален за освежаване на дори малки килими с помощта на пара.
Характеристики и предимства
Подходящ за дюзата за пода EasyFix Mini
- Лесно е да дадете нов живот на килима.
- Компактната му форма означава, че може да освежи дори труднодостъпни килими повърхности.
Подовата дюза EasyFix Mini може лесно да се постави в накрайника за килима и да се отстрани отново
- За удобна работа, без да се налага да се навеждате надолу.
- Възможно е бързо да превключвате между почистване на твърди подове и килими, като използвате пара.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,093
|Тегло с опаковката (кг)
|0,199
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 178 x 46
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Килими