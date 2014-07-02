Накрайник за матраци
Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на матраци и труднодостъпни междинни пространства около леглата.
Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на легла, матраци и възглавници, както и труднодостъпни междинни пространства около леглата. Точно около леглата се събира много прах, който се задържа от текстилните повърхности и може да предизвика алергии. Практичният накрайник за фуги отстранява голямата част от праха и прониква и в труднодостъпни ъгли. Акарите и прахът вече нямат шанс.
Характеристики и предимства
Формата на смукателния накрайник е съгласувана с матрака
- Отстранява по-добре замърсяване от матраци в сравнение с обичайните накрайници за тапицерия
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,079
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|170 x 103 x 40
Сфера на приложение
- Матраци