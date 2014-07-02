Накрайник за матраци

Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на матраци и труднодостъпни междинни пространства около леглата.

Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на легла, матраци и възглавници, както и труднодостъпни междинни пространства около леглата. Точно около леглата се събира много прах, който се задържа от текстилните повърхности и може да предизвика алергии. Практичният накрайник за фуги отстранява голямата част от праха и прониква и в труднодостъпни ъгли. Акарите и прахът вече нямат шанс.

Характеристики и предимства
Формата на смукателния накрайник е съгласувана с матрака
  • Отстранява по-добре замърсяване от матраци в сравнение с обичайните накрайници за тапицерия
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,052
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,079
Размери (Д х Ш х В) (мм) 170 x 103 x 40
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Матраци