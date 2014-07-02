Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на легла, матраци и възглавници, както и труднодостъпни междинни пространства около леглата. Точно около леглата се събира много прах, който се задържа от текстилните повърхности и може да предизвика алергии. Практичният накрайник за фуги отстранява голямата част от праха и прониква и в труднодостъпни ъгли. Акарите и прахът вече нямат шанс.