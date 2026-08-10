Нож LMO 4-18 Dual

Без назъбени стръкове трева, без неравни петна, останали след тях – острият стоманен нож за косачка с ширина на рязане от 37 сантиметра за LMO 4-18 Dual гарантира това.

Тревната площ е прясно окосена и цялата трева е добре уловена в коша за трева благодарение острието – перфектният резултат за един ден в градината! Всичко това е благодарение на острия стоманен нож за косачката за трева LMO 4-18 с двойна батерия, който не разкъсва тревата и не оставя неравни петна по тревата. Ножът надеждно реже до необходимата височина на косене при ширина на рязане от 37 сантиметра, оставяйки тревна площ, която е радост за окото! Смяната на ножа на косачката за трева отнема само няколко прости стъпки.

Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
  • Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
  • Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
  • Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
  • Ножът за косачка е идеален за косачката за трева LMO 4-18 с две батерии.
Спецификации

Технически данни

Широчина на косене (см) 37
Цвят черен
Тегло (кг) 0,287
Тегло с опаковката (кг) 0,368
Размери (Д × Ш × В) (мм) 370 x 94 x 18
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Морава