Нож LMO 4-18 Dual
Без назъбени стръкове трева, без неравни петна, останали след тях – острият стоманен нож за косачка с ширина на рязане от 37 сантиметра за LMO 4-18 Dual гарантира това.
Тревната площ е прясно окосена и цялата трева е добре уловена в коша за трева благодарение острието – перфектният резултат за един ден в градината! Всичко това е благодарение на острия стоманен нож за косачката за трева LMO 4-18 с двойна батерия, който не разкъсва тревата и не оставя неравни петна по тревата. Ножът надеждно реже до необходимата височина на косене при ширина на рязане от 37 сантиметра, оставяйки тревна площ, която е радост за окото! Смяната на ножа на косачката за трева отнема само няколко прости стъпки.
Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
- Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
- Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
- Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
- Ножът за косачка е идеален за косачката за трева LMO 4-18 с две батерии.
Спецификации
Технически данни
|Широчина на косене (см)
|37
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,287
|Тегло с опаковката (кг)
|0,368
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 94 x 18
Сфера на приложение
- Морава