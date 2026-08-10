Тревната площ е прясно окосена и цялата трева е добре уловена в коша за трева благодарение острието – перфектният резултат за един ден в градината! Всичко това е благодарение на острия стоманен нож за косачката за трева LMO 4-18 с двойна батерия, който не разкъсва тревата и не оставя неравни петна по тревата. Ножът надеждно реже до необходимата височина на косене при ширина на рязане от 37 сантиметра, оставяйки тревна площ, която е радост за окото! Смяната на ножа на косачката за трева отнема само няколко прости стъпки.