Нож LMO 5-18 Dual

Чист резултат от косене с минимални усилия – това се осигурява от стоманеното острие с ширина на рязане от 41 сантиметра за косачката за трева LMO 5-18 с двойна батерия.

Батерията е заредена, времето се разиграва, време е за градина. Благодарение на острия стоманен нож, косачката за трева LMO 5-18 Dual осигурява мощно и чисто косене без назъбени стръкове трева. Ножът улавя тревата с ширина на косене от 41 сантиметра, оставяйки след себе си красиво окосена морава. Смяната на острието отнема само няколко прости стъпки – оставяйки повече време да се насладите на удоволствия от градинарството.

Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
  • Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
  • Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
  • Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
  • Ножът за косачка е идеален за косачката за трева LMO 5-18 с две батерии.
Спецификации

Технически данни

Широчина на косене (см) 41
Цвят черен
Тегло (кг) 0,357
Тегло с опаковката (кг) 0,443
Размери (Д × Ш × В) (мм) 410 x 93 x 19
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Морава