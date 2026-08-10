Нож LMO 5-18 Dual
Чист резултат от косене с минимални усилия – това се осигурява от стоманеното острие с ширина на рязане от 41 сантиметра за косачката за трева LMO 5-18 с двойна батерия.
Батерията е заредена, времето се разиграва, време е за градина. Благодарение на острия стоманен нож, косачката за трева LMO 5-18 Dual осигурява мощно и чисто косене без назъбени стръкове трева. Ножът улавя тревата с ширина на косене от 41 сантиметра, оставяйки след себе си красиво окосена морава. Смяната на острието отнема само няколко прости стъпки – оставяйки повече време да се насладите на удоволствия от градинарството.
Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
- Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
- Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
- Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
- Ножът за косачка е идеален за косачката за трева LMO 5-18 с две батерии.
Спецификации
Технически данни
|Широчина на косене (см)
|41
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,357
|Тегло с опаковката (кг)
|0,443
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|410 x 93 x 19
Сфера на приложение
- Морава