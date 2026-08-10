Батерията е заредена, времето се разиграва, време е за градина. Благодарение на острия стоманен нож, косачката за трева LMO 5-18 Dual осигурява мощно и чисто косене без назъбени стръкове трева. Ножът улавя тревата с ширина на косене от 41 сантиметра, оставяйки след себе си красиво окосена морава. Смяната на острието отнема само няколко прости стъпки – оставяйки повече време да се насладите на удоволствия от градинарството.