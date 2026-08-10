Нож за LMO 3-18
Ножът за косачка LMO 3-18, с ширина на рязане от 34 сантиметра, е перфектният избор за работа. Косачката работи с батерия, за да осигури изключителни резултати при косене.
Изключително острият стоманен нож за акумулаторната косачка за трева LMO 3-18 не оставя назъбени стръкове трева след себе си. С ширина на косене от 34 сантиметра, той подрязва тревата чисто, без да оставя неравномерно окосена трева в неудобните зони на моравата. Стоманеното острие привидно без усилие подрязва всеки стрък трева с прецизност за отлични резултати при косене. Ако острието на косачката трябва да бъде сменено, това може да стане само с няколко прости стъпки, оставяйки повече време да се насладите на косене в зелена среда. Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че окосената трева попада в торбата за събиране на трева, което прави косенето лесно.
Характеристики и предимства
Екстра остър стоманен нож
- Използването на висококачествена стомана гарантира чисти резултати при рязане без надъвкани стръкчета трева.
Лесна смяна на ножа
- Малко движения на ръцете само за един винт и ножа се подменя.
Ефективна форма
- Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че изрезките попадат в коша за трева.
Перфектно съчетани аксесоари
- Ножът за косачка е идеален за акумулаторна косачка LMO 3-18.
Спецификации
Технически данни
|Широчина на косене (см)
|34
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,246
|Тегло с опаковката (кг)
|0,288
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|335 x 68 x 14
Сфера на приложение
- Морава