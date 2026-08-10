Изключително острият стоманен нож за акумулаторната косачка за трева LMO 3-18 не оставя назъбени стръкове трева след себе си. С ширина на косене от 34 сантиметра, той подрязва тревата чисто, без да оставя неравномерно окосена трева в неудобните зони на моравата. Стоманеното острие привидно без усилие подрязва всеки стрък трева с прецизност за отлични резултати при косене. Ако острието на косачката трябва да бъде сменено, това може да стане само с няколко прости стъпки, оставяйки повече време да се насладите на косене в зелена среда. Внимателно проектираната форма на острието гарантира, че окосената трева попада в торбата за събиране на трева, което прави косенето лесно.