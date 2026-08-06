Нож за трион CNS 18-30
Съвместим с акумулаторния верижен трион CNS 18-30 от Kärcher: Ножът за трион се сменя много лесно и спомага за постигането на възможно най-добрите резултати при рязане.
Ножът за трион CNS 18-30 е идеалната допълнителна част за акумулаторния верижен трион CNS 18-30 и носи със себе си много предимства. Ножът се сменя бързо и лесно и е проектирана да бъде изключително здрав и дълготраен. Използван в комбинация с веригата, ножът предлага максимална безопасност благодарение на нисък ефект на откат, което позволява на потребителите да работят при пълна безопасност, контрол и също така осигурява най-добрата възможна производителност на рязане в широк спектър от приложения. Ножът за трион CNS 18-30 е идеалният избор за всеки, който се нуждае от надежден и мощен верижен трион Kärcher за работа в градината.
Характеристики и предимства
Смяна на острието на триона без инструменти
- Бърза и лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|0,337
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|353,3 x 51,4
Сфера на приложение
- Рязане на малки дървета
- Клонове
- Дърва за огрев