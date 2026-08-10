Ножове за триони
Остри и прецизни: остриетата са подходящи за рязане на дървесина с акумулаторен трион за клони PGS 4-18 и осигуряват перфектни резултати при рязане.
Впечатляващото качество ви позволява да режете клони прецизно с малко усилия. Благодарение на системата за смяна без инструменти, ножовете на триона също могат да се сменят бързо и лесно.
Характеристики и предимства
Първокласно острие на триона, произведено в Германия
- За оптимална производителност при рязане.
Смяна на острието на триона без инструменти
- Бърза и лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,019
|Тегло с опаковката (кг)
|0,047
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|152 x 2 x 20
Сфера на приложение
- Клонове