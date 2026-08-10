Ножове за триони

Остри и прецизни: остриетата са подходящи за рязане на дървесина с акумулаторен трион за клони PGS 4-18 и осигуряват перфектни резултати при рязане.

Впечатляващото качество ви позволява да режете клони прецизно с малко усилия. Благодарение на системата за смяна без инструменти, ножовете на триона също могат да се сменят бързо и лесно.

Характеристики и предимства
Първокласно острие на триона, произведено в Германия
  • За оптимална производителност при рязане.
Смяна на острието на триона без инструменти
  • Бърза и лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,019
Тегло с опаковката (кг) 0,047
Размери (Д × Ш × В) (мм) 152 x 2 x 20
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Клонове