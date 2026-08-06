Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на пръскане с 1 литров резервоар за препарат. Пеногенератора на Kärcher е идеален за почистване на автомобили поради компактния си дизайн. Допълнителни характеристики: Въртящ се съединител (M 22 x 1,5) и променлива дозировка на препарата чрез управление на струйника.