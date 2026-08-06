Пеногенератор Ø1,5

Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на пръскане с 1 литров резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили поради компактния си дизайн.

Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на пръскане с 1 литров резервоар за препарат. Пеногенератора на Kärcher е идеален за почистване на автомобили поради компактния си дизайн. Допълнителни характеристики: Въртящ се съединител (M 22 x 1,5) и променлива дозировка на препарата чрез управление на струйника.

Спецификации

Технически данни

Размер на дюзата ( ) 42
Максимално налягане (бар) 300
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,783
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