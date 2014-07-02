Пеногенератор с бутилка, 1200 л/ч -
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на пръскане с 1 литров резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили поради компактния си дизайн.
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на пръскане с 1 литров резервоар за препарат. Пеногенератора на Kärcher е идеален за почистване на автомобили поради компактния си дизайн. Допълнителни характеристики: Въртящ се съединител (M 22 x 1,5) и променлива дозировка на препарата чрез управление на струйника.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|макс. 1200
|Максимално налягане (бар)
|180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,715