Пеногенератор TR, 700 л/ч - 800 л/ч

Новоразработен, много здрав пеногенератор Basic 2 специално за водоструйки с дебит 700–800 l/h. За отлично качество на пяната с половината от консумацията на почистващ препарат .

Висококачествената изработка и използването на здрави компоненти, като месингово основно тяло, гарантират дълъг експлоатационен живот на нашия новоразработен пеногенератор Basic 2. Предназначен е за водоструйки, които имат дебит от 700 до 800 литра на час и не разполагат с нашата функция за серво управление, и впечатлява с изключително качество на пяната. В същото време консумацията на почистващ препарат ще бъде намалена наполовина, когато използвате нашия почистващ препарат с пяна RM 838 VehiclePro. Интегрирана пластина позволява прецизно, тристепенно регулиране на дозировката и елиминира възможността за нежелана настройка. В допълнение, стабилният, здрав и ергономичен контейнер за почистващ препарат също е много лесен за пълнене благодарение на големия си отвор и се сменя бързо.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 - 800
Размер на дюзата ( ) 45
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,756

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