Висококачествената изработка и използването на здрави компоненти, като месингово основно тяло, гарантират дълъг експлоатационен живот на нашия новоразработен пеногенератор Basic 2. Предназначен е за водоструйки, които имат дебит от 700 до 800 литра на час и не разполагат с нашата функция за серво управление, и впечатлява с изключително качество на пяната. В същото време консумацията на почистващ препарат ще бъде намалена наполовина, когато използвате нашия почистващ препарат с пяна RM 838 VehiclePro. Интегрирана пластина позволява прецизно, тристепенно регулиране на дозировката и елиминира възможността за нежелана настройка. В допълнение, стабилният, здрав и ергономичен контейнер за почистващ препарат също е много лесен за пълнене благодарение на големия си отвор и се сменя бързо.