Пеногенератор TR, 900 л/ч - 2500 л/ч

Висококачествен, удобен и издръжлив: Пеногенератор Basic 3 за водоструйки с дебит 900–2500 l/h.

Нашият нов пеногенератор Basic 3 е разработен за водоструйки Kärcher с функция Servo Control и дебит от 900 до 2500 литра вода на час и впечатлява с невероятните си характеристики. Намалява наполовина разхода на почистващ препарат, като същевременно поддържа оптимално качество на пяната. Например, когато го използвате заедно с нашия почистващ препарат с пяна RM 838 VehiclePro, той позволява да се използва до 50% по-малко почистващ препарат , като същевременно се гарантира впечатляващо качество на пяната. Здравото основно тяло, изработено от месинг, и използването на други висококачествени материали гарантират дълъг експлоатационен живот, а интелигентният, тристепенен метод на дозиране чрез интегрирана пластина ефективно предотвратява неволно регулиране. Контейнерът за почистващ препарат също има специални функции: стабилната и ергономична форма предлага допълнителна възможност за захващане на гърлото, големият отвор го прави лесен за пълнене, а многократната резба го прави бърз за смяна.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 900 - 2500
Размер на дюзата ( ) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,755

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