Пеногенератор TR, 900 л/ч - 2500 л/ч
Висококачествен, удобен и издръжлив: Пеногенератор Basic 3 за водоструйки с дебит 900–2500 l/h.
Нашият нов пеногенератор Basic 3 е разработен за водоструйки Kärcher с функция Servo Control и дебит от 900 до 2500 литра вода на час и впечатлява с невероятните си характеристики. Намалява наполовина разхода на почистващ препарат, като същевременно поддържа оптимално качество на пяната. Например, когато го използвате заедно с нашия почистващ препарат с пяна RM 838 VehiclePro, той позволява да се използва до 50% по-малко почистващ препарат , като същевременно се гарантира впечатляващо качество на пяната. Здравото основно тяло, изработено от месинг, и използването на други висококачествени материали гарантират дълъг експлоатационен живот, а интелигентният, тристепенен метод на дозиране чрез интегрирана пластина ефективно предотвратява неволно регулиране. Контейнерът за почистващ препарат също има специални функции: стабилната и ергономична форма предлага допълнителна възможност за захващане на гърлото, големият отвор го прави лесен за пълнене, а многократната резба го прави бърз за смяна.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|900 - 2500
|Размер на дюзата ( )
|38
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,755
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