Pet

Характеристики и предимства
Pet: Четка за измиване на домашни любимци
Четка за измиване на домашни любимци
Pet: Дюза с конусовидна струя
Дюза с конусовидна струя
Pet: Микрофибърна кърпа
Микрофибърна кърпа
Чанта за съхранение на аксесоари
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,699
Тегло с опаковката (кг) 0,812
Размери (Д × Ш × В) (мм) 220 x 220 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Домашни любимци/кучета
  • Велосипеди
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Обувки/планинарски обувки
  • Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
  • Детски колички/бъгита
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кашпи за цветя