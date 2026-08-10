Pet
Характеристики и предимства
Четка за измиване на домашни любимци
Дюза с конусовидна струя
Микрофибърна кърпа
Чанта за съхранение на аксесоари
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,699
|Тегло с опаковката (кг)
|0,812
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 220 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Домашни любимци/кучета
- Велосипеди
- Палатки/къмпинг оборудване
- Обувки/планинарски обувки
- Спортно оборудване (сърф, каяк, дъска за гребане)
- Детски колички/бъгита
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя