Специално проектиран за безопасна и удобна употреба със системи за почистване със сух лед от Kärcher: Компактният и ергономичен пистолет с контролен кабел не само стои идеално в ръката, но също така има система за заключване на спусъка, която ефективно предотвратява случайно стартиране . Активирането на сухия лед с помощта на превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ също е много лесно за потребителя и лесно за реализиране. Изчерпателният комплект включва също система за бърза смяна на дюзата, светлина на дюзата, както и 5-метров здрав и издръжлив маркуч за пръскане.