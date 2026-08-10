Пистолет за високо налягане High End
Здрав, издръжлив пистолет за високо налягане от висок клас за използване в хранително-вкусовата промишленост и промишлеността. Много ниска загуба на налягане - дори при обем вода до 2500 l / h.
Безопасни за храна и устойчиви на морска вода материали - идеални за професионална употреба в хранителната промишленост и промишлеността. Пистолетът за пръскане от висок клас осигурява изключително ниска загуба на налягане - дори при много големи обеми вода - до 2500 литра на час. Много здрав и издръжлив, с нови, иновативни, спестяващи време и здрави EASY! Lock връзки.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|300
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,948