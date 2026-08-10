Безопасни за храна и устойчиви на морска вода материали - идеални за професионална употреба в хранителната промишленост и промишлеността. Пистолетът за пръскане от висок клас осигурява изключително ниска загуба на налягане - дори при много големи обеми вода - до 2500 литра на час. Много здрав и издръжлив, с нови, иновативни, спестяващи време и здрави EASY! Lock връзки.