Пистолет за високо налягане High End

Здрав, издръжлив пистолет за високо налягане от висок клас за използване в хранително-вкусовата промишленост и промишлеността. Много ниска загуба на налягане - дори при обем вода до 2500 l / h.

Безопасни за храна и устойчиви на морска вода материали - идеални за професионална употреба в хранителната промишленост и промишлеността. Пистолетът за пръскане от висок клас осигурява изключително ниска загуба на налягане - дори при много големи обеми вода - до 2500 литра на час. Много здрав и издръжлив, с нови, иновативни, спестяващи време и здрави EASY! Lock връзки.

Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,948