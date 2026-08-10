Подходящ за всички модели NT Tact и Ap с един двигател на Kärcher и изработен от материал от целулозни влакна: Плоският нагънат филтър Dry има впечатляваща степен на отделяне на прах от 99,9%, сертификати за класове на прах L и M и е идеален за безопасно изсмукване на сух фин прах и едра мръсотия. Моделът Dry има зелен етикет, за да се избегне объркване с други филтри. Ако се всмукват течности, филтърът трябва да се изсуши след употреба, за да се запази смукателната мощност.