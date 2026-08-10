Плосък филтър само за замяна

Плосък нагънат филтър, изработен от материал от целулозни влакна със зелен етикет. Подходящ за сухо изсмукване на фин прах и едра мръсотия от клас на прах L и M.

Подходящ за всички модели NT Tact и Ap с един двигател на Kärcher и изработен от материал от целулозни влакна: Плоският нагънат филтър Dry има впечатляваща степен на отделяне на прах от 99,9%, сертификати за класове на прах L и M и е идеален за безопасно изсмукване на сух фин прах и едра мръсотия. Моделът Dry има зелен етикет, за да се избегне объркване с други филтри. Ако се всмукват течности, филтърът трябва да се изсуши след употреба, за да се запази смукателната мощност.

Характеристики и предимства
Изработен от материал от целулозни влакна.
  • Много рентабилен за поддръжка.
Спецификации

Технически данни

Брой (бр.) 1
Прахов клас L / M
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,215
Тегло с опаковката (кг) 0,215
Размери (Д × Ш × В) (мм) 140 x 57 x 240

Видео

Сфера на приложение
  • За почистване на сух прах и груба мръсотия (зелено цветово кодиране).
  • Сертифициран за класове на прах M и L.