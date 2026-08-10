Плосък филтър само за замяна
Плосък нагънат филтър, изработен от материал от целулозни влакна със зелен етикет. Подходящ за сухо изсмукване на фин прах и едра мръсотия от клас на прах L и M.
Подходящ за всички модели NT Tact и Ap с един двигател на Kärcher и изработен от материал от целулозни влакна: Плоският нагънат филтър Dry има впечатляваща степен на отделяне на прах от 99,9%, сертификати за класове на прах L и M и е идеален за безопасно изсмукване на сух фин прах и едра мръсотия. Моделът Dry има зелен етикет, за да се избегне объркване с други филтри. Ако се всмукват течности, филтърът трябва да се изсуши след употреба, за да се запази смукателната мощност.
Характеристики и предимства
Изработен от материал от целулозни влакна.
- Много рентабилен за поддръжка.
Спецификации
Технически данни
|Брой (бр.)
|1
|Прахов клас
|L / M
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,215
|Тегло с опаковката (кг)
|0,215
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 57 x 240
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Сфера на приложение
- За почистване на сух прах и груба мръсотия (зелено цветово кодиране).
- Сертифициран за класове на прах M и L.