Подова дюза за мокро/сухо почистване, стандартна пластмаса, DN 40
Многофункционална дюза (ID 40), пластмасова, работна ширина 360 мм. Със странични ролки, четки (6.905-878.0) и гумени пера (6.905-877.0).
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Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Количество (бр.)
|1
|Широчина (мм)
|360
|Цвят
|сив
|Тегло (кг)
|0,387
|Тегло с опаковката (кг)
|0,458
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 190 x 75
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