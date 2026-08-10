Подова дюза за мокро/сухо почистване, стандартна пластмаса, DN 40

Многофункционална дюза (ID 40), пластмасова, работна ширина 360 мм. Със странични ролки, четки (6.905-878.0) и гумени пера (6.905-877.0).

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Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Количество (бр.) 1
Широчина (мм) 360
Цвят сив
Тегло (кг) 0,387
Тегло с опаковката (кг) 0,458
Размери (Д × Ш × В) (мм) 370 x 190 x 75

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