Подова дюза за мокро/сухо смукачка, стандартна пластмаса, DN 35

Накрайник за под Wet/dry, изработен от пластмаса в DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабден със странични ролки, ленти с четки и гумени пера. Работна ширина: 300 мм.

За цялостно мокро и сухо почистване и за премахване на фин прах и едра мръсотия: Накрайник за под Wet/dry в DN 35 с 300 милиметра работна ширина за сухо/мокро смукачки Kärcher. Подовата дюза NT е изработена от здрава пластмаса и разполага със странични ролки, ленти с четки и лесни за смяна гумени пера. Ниското и тегло я прави лесна за работа.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Количество (бр.) 1
Широчина (мм) 300
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 0,321
Размери (Д × Ш × В) ( ) 300 x 150 x 80

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