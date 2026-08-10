Подова дюза за мокро/сухо смукачка, стандартна пластмаса, DN 35
Накрайник за под Wet/dry, изработен от пластмаса в DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабден със странични ролки, ленти с четки и гумени пера. Работна ширина: 300 мм.
За цялостно мокро и сухо почистване и за премахване на фин прах и едра мръсотия: Накрайник за под Wet/dry в DN 35 с 300 милиметра работна ширина за сухо/мокро смукачки Kärcher. Подовата дюза NT е изработена от здрава пластмаса и разполага със странични ролки, ленти с четки и лесни за смяна гумени пера. Ниското и тегло я прави лесна за работа.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Количество (бр.)
|1
|Широчина (мм)
|300
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|0,321
|Размери (Д × Ш × В) ( )
|300 x 150 x 80
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