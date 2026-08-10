За цялостно мокро и сухо почистване и за премахване на фин прах и едра мръсотия: Накрайник за под Wet/dry в DN 35 с 300 милиметра работна ширина за сухо/мокро смукачки Kärcher. Подовата дюза NT е изработена от здрава пластмаса и разполага със странични ролки, ленти с четки и лесни за смяна гумени пера. Ниското и тегло я прави лесна за работа.