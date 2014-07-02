Полиращи подложки за камък / линолеум / PVC
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на матови каменни подове, PVC или линолеум.
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на матови каменни подове, PVC или линолеум. Полиращите подложки са идеални за матови каменни подове, PVC или линолеум. Просто поставете полиращите подложки на дисковете на машината.
Характеристики и предимства
Полиращи подложки от висококачествени микрофибри
- Перфектен резултат от полиране на матови подове от естествен камък, PVC и линолеум
- Специално разработена за полирането на матови подове от естествен камък, PVC и линолеум
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,064
|Тегло с опаковката (кг)
|0,084
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 15
Сфера на приложение
- матови подове от естествен / изкуствен камък