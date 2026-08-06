Предфилтър за потопяеми помпи, малък

Защитава потопяемата помпа и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност: здравият и лесен за монтаж префилтър за потопяемите помпи SP 9.000 до SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 до SP 5 Flat/Dirt.

Здравият предфилтър може по избор да бъде поставен върху потопяемата помпа. Използването на предварителния филтър се препоръчва особено при използване на помпата в силно замърсена вода, напр. при строителни разкопки или наводнени райони. Филтърът може да се използва за предотвратяване на попадането на големи частици мръсотия в помпата. Това защитава работното колело на помпата и предотвратява блокирането на помпата с клони или частици мръсотия - и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност. Предфилтърът на помпата е подходящ за потопяеми помпи SP 9.000 до SP 16.000 Flat/Dirt, както и SP 1 до SP 5 Flat/Dirt и има размер на отворите от прибл. 5 милиметра.

Характеристики и предимства
Надежден предфилтър
  • Защита срещу запушване от попаднали парчета от клони или замърсяващи частици.
Система за бърз монтаж
  • Лесно и бързо свързване към потопяемата помпа.
5 mm отвор на мрежата
  • Допълнителна сигурност за работата на помпата без да се възпрепятства притока на вода.
Спецификации

Технически данни

Отвор на мрежата (мм) 5
Цвят черен
Тегло (кг) 0,111
Тегло с опаковката (кг) 0,257
Размери (Д × Ш × В) (мм) 177 x 179 x 53
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Сфера на приложение
  • За защита на потопяеми помпи от едри частици