Здравият предфилтър може по избор да бъде поставен върху потопяемата помпа. Използването на предварителния филтър се препоръчва особено при използване на помпата в силно замърсена вода, напр. при строителни разкопки или наводнени райони. Филтърът може да се използва за предотвратяване на попадането на големи частици мръсотия в помпата. Това защитава работното колело на помпата и предотвратява блокирането на помпата с клони или частици мръсотия - и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност. Предфилтърът на помпата е подходящ за потопяеми помпи SP 9.000 до SP 16.000 Flat/Dirt, както и SP 1 до SP 5 Flat/Dirt и има размер на отворите от прибл. 5 милиметра.