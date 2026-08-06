Предфилтър за потопяеми помпи, малък
Защитава потопяемата помпа и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност: здравият и лесен за монтаж префилтър за потопяемите помпи SP 9.000 до SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 до SP 5 Flat/Dirt.
Здравият предфилтър може по избор да бъде поставен върху потопяемата помпа. Използването на предварителния филтър се препоръчва особено при използване на помпата в силно замърсена вода, напр. при строителни разкопки или наводнени райони. Филтърът може да се използва за предотвратяване на попадането на големи частици мръсотия в помпата. Това защитава работното колело на помпата и предотвратява блокирането на помпата с клони или частици мръсотия - и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност. Предфилтърът на помпата е подходящ за потопяеми помпи SP 9.000 до SP 16.000 Flat/Dirt, както и SP 1 до SP 5 Flat/Dirt и има размер на отворите от прибл. 5 милиметра.
Характеристики и предимства
Надежден предфилтър
- Защита срещу запушване от попаднали парчета от клони или замърсяващи частици.
Система за бърз монтаж
- Лесно и бързо свързване към потопяемата помпа.
5 mm отвор на мрежата
- Допълнителна сигурност за работата на помпата без да се възпрепятства притока на вода.
Спецификации
Технически данни
|Отвор на мрежата (мм)
|5
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,111
|Тегло с опаковката (кг)
|0,257
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|177 x 179 x 53
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Сфера на приложение
- За защита на потопяеми помпи от едри частици