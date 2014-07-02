Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък
Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).
Присъединителният накрайник на помпата служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към градински помпи и помпи с високо налягане. Присъединителният накрайник е подходящото решение за помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm) и 3/4“, респ. 1“ маркучи. Обемът на доставката включва холендрова гайка, стиска за маркуч, плоско уплътнение и обратен клапан. Обратният клапан може да се вгради в потопяемите помпи или потопяемите напорни помпи, за да предотврати връщането на водата в помпата. Във всички останали случаи вместо обратен клапан се използва плоското уплътнение.
Характеристики и предимства
Присъединителен накрайник
- За устойчиво на вакуум свързване на маркучи към помпата
Въртяща се резба
- За лесно монтиране на присъединителния накрайник върху помпата, особено когато маркучът вече е монтиран на присъединителния накрайник на помпата.
За маркучи 3/4" и 1"
- В зависимост от размера на маркуча може да се използва съответният присъединителен накрайник.
Вкл. плоско уплътнение
- При добро уплътняване на присъединителния накрайник към помпата не може да изтича вода
Вкл. възвратен клапан
- Предотвратява връщането на вече изпомпената вода. Препоръчва се особено при използването на потопяеми помпи и потопяеми напорни помпи.
Вкл. скоба за маркуч
- За закрепване на маркуча към съединителния накрайник на помпата
Спецификации
Технически данни
|Размери
|Подходящ за маркучи 3/4 " и 1"
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,015
|Тегло с опаковката (кг)
|0,051
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|41 x 65 x 41
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
- За употреба при наводнения
- За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.