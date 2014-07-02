Присъединителният накрайник на помпата служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към градински помпи и помпи с високо налягане. Присъединителният накрайник е подходящото решение за помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm) и 3/4“, респ. 1“ маркучи. Обемът на доставката включва холендрова гайка, стиска за маркуч, плоско уплътнение и обратен клапан. Обратният клапан може да се вгради в потопяемите помпи или потопяемите напорни помпи, за да предотврати връщането на водата в помпата. Във всички останали случаи вместо обратен клапан се използва плоското уплътнение.