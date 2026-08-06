Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)

Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.

Лесно премахване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher без контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране пасва на струйник (заменя дюзата за високо налягане). Без контрол на потока.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 3,4
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Аксесоари