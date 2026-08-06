Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране пасва на струйник (заменя дюзата за високо налягане). С контрол на потока.