Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)
Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.
Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране пасва на струйник (заменя дюзата за високо налягане). С контрол на потока.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|3,3