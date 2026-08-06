Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)

Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.

Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране е свързана към струйник (замества дюзата за високо налягане).

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 3,97
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