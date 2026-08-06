Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)
Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.
Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране е свързана към струйник (замества дюзата за високо налягане).
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|3,97