Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. Приставката за мокро бластиране е свързана към струйник (замества дюзата за високо налягане).