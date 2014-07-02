Приставка за тапети

Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстраняване на тапети и остатъци от лепило със силата на парата.

Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстраняване на тапети и остатъци от лепило със силата на парата. Парочистачката може да се използва за премахване на тапети и декорация.

Характеристики и предимства
Наставка с отвор за изпускане на пара и шабер
  • Бързо, щадящо кожата отстраняване на тапети и лепило за тапети
Изпускане на пара върху голяма площ
  • Бързо отлепване на тапети и от стени с голяма площ
Няма изтичане на пара
  • Парата бързо прониква в тапета
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,357
Тегло с опаковката (кг) 0,552
Размери (Д × Ш × В) (мм) 320 x 220 x 100
Сфера на приложение
  • Тапети
  • Дори упорита мръсотия