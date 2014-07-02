Приставка за тапети
Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстраняване на тапети и остатъци от лепило със силата на парата.
Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстраняване на тапети и остатъци от лепило със силата на парата. Парочистачката може да се използва за премахване на тапети и декорация.
Характеристики и предимства
Наставка с отвор за изпускане на пара и шабер
- Бързо, щадящо кожата отстраняване на тапети и лепило за тапети
Изпускане на пара върху голяма площ
- Бързо отлепване на тапети и от стени с голяма площ
Няма изтичане на пара
- Парата бързо прониква в тапета
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,357
|Тегло с опаковката (кг)
|0,552
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 220 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Тапети
- Дори упорита мръсотия