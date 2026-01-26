PS 30 Plus за почистване на повърхности

Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.

С високо налягане срещу упорити замърсявания: Мощната четка PS 30 Plus е идеална за отстраняване на упорити замърсявания на малки до средни площи. Трите монтирани дюзи за високо налягане осигуряват не само брилянтни резултати, но и оптимална производителност на площ. За да почистите всички ъгли и ръбове ефективно и без усилие, страничната дюза може да се завърти на 40 градуса. В същото време потребителят е защитен от всякакви пръскащи води. Друго предимство: Благодарение на компактния си дизайн PS 30 Plus е особено подходящ за почистване на стълби. Също така главата на четката е подвижна и може да се използва гъвкаво. Може да се завърта на 360 градуса за почистване на труднодостъпни места. Всички гладки повърхности могат да бъдат изчистени с вграденото острие за замърсявания след почистване. Това бързо премахва излишната мръсна вода и повърхностите веднага са готови за повторна употреба.

Характеристики и предимства
PS 30 Plus за почистване на повърхности: Въртяща се странична дюза
Въртяща се странична дюза
Перфектно почистване без пръски на всички ъгли и ръбове.
PS 30 Plus за почистване на повърхности: Глава на четката, която може да се завърти на 360 °
Глава на четката, която може да се завърти на 360 °
За гъвкавост в труднодостъпни зони.
PS 30 Plus за почистване на повърхности: Пръстен с четина (също на страничната дюза)
Пръстен с четина (също на страничната дюза)
Предпазва от пръскаща вода независимо от настройката на дюзата.
Три дюзи с високо налягане
  • Ефективно почистване на упоритите замърсявания.
Компактна форма
  • Позволява удобно почистване в тесни пространства.
Комбинация от високо налягане и ръчно налягане на четката
  • Осигурява по-ефективно почистване в сравнение с конвенционалните четки.
Почистващо перо
  • Лесно отстраняване на мръсна вода. Може да се замени без инструменти.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,932
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,347
Размери (Д х Ш х В) (мм) 749 x 264 x 768

Сфера на приложение
  • Стълби
  • Тераса
  • Тераси
  • Входове на дворове, алеи