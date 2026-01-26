PS 30 Plus за почистване на повърхности
Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.
С високо налягане срещу упорити замърсявания: Мощната четка PS 30 Plus е идеална за отстраняване на упорити замърсявания на малки до средни площи. Трите монтирани дюзи за високо налягане осигуряват не само брилянтни резултати, но и оптимална производителност на площ. За да почистите всички ъгли и ръбове ефективно и без усилие, страничната дюза може да се завърти на 40 градуса. В същото време потребителят е защитен от всякакви пръскащи води. Друго предимство: Благодарение на компактния си дизайн PS 30 Plus е особено подходящ за почистване на стълби. Също така главата на четката е подвижна и може да се използва гъвкаво. Може да се завърта на 360 градуса за почистване на труднодостъпни места. Всички гладки повърхности могат да бъдат изчистени с вграденото острие за замърсявания след почистване. Това бързо премахва излишната мръсна вода и повърхностите веднага са готови за повторна употреба.
Характеристики и предимства
Въртяща се странична дюзаПерфектно почистване без пръски на всички ъгли и ръбове.
Глава на четката, която може да се завърти на 360 °За гъвкавост в труднодостъпни зони.
Пръстен с четина (също на страничната дюза)Предпазва от пръскаща вода независимо от настройката на дюзата.
Три дюзи с високо налягане
- Ефективно почистване на упоритите замърсявания.
Компактна форма
- Позволява удобно почистване в тесни пространства.
Комбинация от високо налягане и ръчно налягане на четката
- Осигурява по-ефективно почистване в сравнение с конвенционалните четки.
Почистващо перо
- Лесно отстраняване на мръсна вода. Може да се замени без инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,932
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,347
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|749 x 264 x 768
Сфера на приложение
- Стълби
- Тераса
- Тераси
- Входове на дворове, алеи