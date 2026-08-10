RCF 3 валяк за различни повърхности

Микрофибърни валяци за нежно мокро почистване на всички твърди подови настилки с мопа робот RCF 3. Без мъх, силно абсорбиращ и издръжлив. Подходящ за машинно пране до 60 °C.

Валяк за различни повърхности на мопа-робот Kärcher RCF 3 е изработен от висококачествен микрофибър за нежно мокро почистване на всякакви твърди подове – дори паркет. Валякът не оставя мъх, абсорбира и е изключително издръжлив – идеален за дълги цикли на почистване и за чист резултат без ивици. Ако валяка трябва да бъде заменен или почистен, той може да бъде сменен за нула време без използване на инструменти и без да влиза в контакт с мръсотия. Просто го издърпайте и закопчайте новия, това е! Валякът за различни повърхности може да се пере в пералня при температура до 60 °C, готова за повторна употреба.

Характеристики и предимства
100% висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Лесна смяна на валяците
  • Валякът може да се смени бързо, без да е необходимо да използвате сила или инструменти, просто издърпайте валяка, сложете нова и това е!
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,13
Тегло с опаковката (кг) 0,198
Размери (Д × Ш × В) (мм) 60 x 60 x 248
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC