Валяк за различни повърхности на мопа-робот Kärcher RCF 3 е изработен от висококачествен микрофибър за нежно мокро почистване на всякакви твърди подове – дори паркет. Валякът не оставя мъх, абсорбира и е изключително издръжлив – идеален за дълги цикли на почистване и за чист резултат без ивици. Ако валяка трябва да бъде заменен или почистен, той може да бъде сменен за нула време без използване на инструменти и без да влиза в контакт с мръсотия. Просто го издърпайте и закопчайте новия, това е! Валякът за различни повърхности може да се пере в пералня при температура до 60 °C, готова за повторна употреба.