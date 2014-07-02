Включва функция за безопасност за предотвратяване на неволно задействане. Усъвършенстваният бластиращ пистолет разполага с интегрирано дистанционно управление. Скоростта на подаване на лед и налягането на струята могат да се регулират директно от пистолета. Също така включва превключвател за избор между „Само въздух“ или „Въздух и лед“.