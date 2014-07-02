Ръчен пистолет за бластиране IB 15/120 Advanced

Ергономично проектиран бластиращ пистолет. Компактният дизайн на този пистолет го прави особено лек и удобен.

Включва функция за безопасност за предотвратяване на неволно задействане. Усъвършенстваният бластиращ пистолет разполага с интегрирано дистанционно управление. Скоростта на подаване на лед и налягането на струята могат да се регулират директно от пистолета. Също така включва превключвател за избор между „Само въздух“ или „Въздух и лед“.

Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,581
Тегло с опаковката (кг) 0,602
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 200 x 60

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