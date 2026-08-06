RCV5 комплект кърпи
За оптимални резултати при почистване: Комплект висококачествени микрофибърни кърпи за мокро почистване на твърди повърхности с прахосмукачката-робот RCV 5.
Комплектът съдържа 3 кърпи за почистване за прахосмукачката робот RCV 5. Когато устройството работи в режим на избърсване, висококачествените микрофибърни кърпи осигуряват оптимални резултати при почистване на всички твърди повърхности като плочки, ламиниран паркет, дървени подове, PVC или линолеум. Леките, засъхнали замърсявания се отстраняват надеждно, а прахът се улавя ефективно в допълнение към засмукването. Смяната на кърпите е изключително лесна благодарение на велкро закрепването.
Характеристики и предимства
Кърпа за почистване с велкро
- Лесно закрепване и сваляне благодарение на велкро система.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|105 x 60 x 85
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC