RCV5 комплект кърпи

За оптимални резултати при почистване: Комплект висококачествени микрофибърни кърпи за мокро почистване на твърди повърхности с прахосмукачката-робот RCV 5.

Комплектът съдържа 3 кърпи за почистване за прахосмукачката робот RCV 5. Когато устройството работи в режим на избърсване, висококачествените микрофибърни кърпи осигуряват оптимални резултати при почистване на всички твърди повърхности като плочки, ламиниран паркет, дървени подове, PVC или линолеум. Леките, засъхнали замърсявания се отстраняват надеждно, а прахът се улавя ефективно в допълнение към засмукването. Смяната на кърпите е изключително лесна благодарение на велкро закрепването.

Характеристики и предимства
Кърпа за почистване с велкро
  • Лесно закрепване и сваляне благодарение на велкро система.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 3
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,052
Тегло с опаковката (кг) 0,087
Размери (Д × Ш × В) (мм) 105 x 60 x 85
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC