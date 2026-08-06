Комплектът съдържа 3 кърпи за почистване за прахосмукачката робот RCV 5. Когато устройството работи в режим на избърсване, висококачествените микрофибърни кърпи осигуряват оптимални резултати при почистване на всички твърди повърхности като плочки, ламиниран паркет, дървени подове, PVC или линолеум. Леките, засъхнали замърсявания се отстраняват надеждно, а прахът се улавя ефективно в допълнение към засмукването. Смяната на кърпите е изключително лесна благодарение на велкро закрепването.