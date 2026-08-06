Резервоар сив само за замяна 1L

Допълнителен 1-литров контейнер за почистващ препарат за бърза смяна на почистващ препарат (за пеногенератор 2.112-017.0 и 2.112-018.0).

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,085
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