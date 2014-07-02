Ролкова четка, Мек, Бял, 300 мм

Ролкова четка, мека, бяла. Дължина: 300 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: полиамид, дебелина 0,15 mm, дължина 11,5 mm.

Ролковата четка (мека, бяла) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 300 mm. Тя е подходяща за почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: полиамид, дебелина 0,15 mm, дължина 11,5 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Дължина (мм) 300
Степен на твърдост Мек
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 0,27
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