Ролковата четка (мека, бяла) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 300 mm. Тя е подходяща за почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: полиамид, дебелина 0,15 mm, дължина 11,5 mm.