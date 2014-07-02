Ролкова четка, Мек, Бял, 300 мм
Ролкова четка, мека, бяла. Дължина: 300 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: полиамид, дебелина 0,15 mm, дължина 11,5 mm.
Ролковата четка (мека, бяла) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 300 mm. Тя е подходяща за почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: полиамид, дебелина 0,15 mm, дължина 11,5 mm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Дължина (мм)
|300
|Степен на твърдост
|Мек
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|0,27