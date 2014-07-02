Ролкова четка, много мек, Бял, 400 мм
Ролкова четка, много мека, бяла. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: Полиамид, дебелина 0,3 mm, дължина 20 mm.
Ролковата четка (много мека, бяла) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 400 mm. Тя е подходяща за почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: Полиамид, дебелина 0,3 mm, дължина 20 mm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Дължина (мм)
|400
|Степен на твърдост
|много мек
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|1,028