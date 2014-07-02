Ролковата четка (много мека, бяла) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 400 mm. Тя е подходяща за почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: Полиамид, дебелина 0,3 mm, дължина 20 mm.