Ролкова четка, среден, червен, 450 мм
Ролкова четка, средно твърда, червена. Дължина: 448 mm. със звездообразен захващащ елемент. За всички често срещани почистващи дейности. Четина: Полипропилен, дебелина 0,4 mm, дължина 20 mm.
Ролковата четка (средно твърда, червена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 448 mm. Подходяща за всички често срещани почистващи дейности, както и за деликатни подове. Четина: Полипропилен, дебелина 0,4 mm, дължина 20 mm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|червен
|Дължина (мм)
|450
|Степен на твърдост
|среден
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|1,137