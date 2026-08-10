Ролковата четка (средно твърда, червена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 448 mm. Подходяща за всички често срещани почистващи дейности, както и за деликатни подове. Четина: Полипропилен, дебелина 0,4 mm, дължина 20 mm.