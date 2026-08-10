Ролкова четка, среден, червен, 450 мм

Ролкова четка, средно твърда, червена. Дължина: 448 mm. със звездообразен захващащ елемент. За всички често срещани почистващи дейности. Четина: Полипропилен, дебелина 0,4 mm, дължина 20 mm.

Ролковата четка (средно твърда, червена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 448 mm. Подходяща за всички често срещани почистващи дейности, както и за деликатни подове. Четина: Полипропилен, дебелина 0,4 mm, дължина 20 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят червен
Дължина (мм) 450
Степен на твърдост среден
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 1,137