Ролкова четка, стандартен косъм, черна
Мека ролкова четка с дължина 508 mm и черен стандартен полиамиден косъм за всички CV 60/2 RS четкови смукачки за текстил на Kärcher.
Ролкова четка от 508 mm за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с меки, черни 29 мм пластмасови косми. Диаметър на космите: 0,30 мм. Моля, имайте предвид, че за почистване са необходими две четки.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на четката (мм)
|508
|Степен на твърдост
|средно твърд
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,716
|Тегло с опаковката (кг)
|1,075
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|515 x 100 x 100