Ролкова четка, стандартен косъм, черна

Мека ролкова четка с дължина 508 mm и черен стандартен полиамиден косъм за всички CV 60/2 RS четкови смукачки за текстил на Kärcher.

Ролкова четка от 508 mm за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с меки, черни 29 мм пластмасови косми. Диаметър на космите: 0,30 мм. Моля, имайте предвид, че за почистване са необходими две четки.

Спецификации

Технически данни

Дължина на четката (мм) 508
Степен на твърдост средно твърд
Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,716
Тегло с опаковката (кг) 1,075
Размери (Д × Ш × В) (мм) 515 x 100 x 100
Съвместими уреди
Стари продукти