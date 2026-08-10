Ролкова четка, стандартен косъм, черна, CV 30/1
Мека ролкова четка с дължина 277 mm и черен стандартен полиамиден косъм за всички CV 30/1 четкови смукачки за текстил Kärcher.
Ролкова четка от 277 мм за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с меки, черни 10 мм полиамидни косми. Диаметър на космите: 0,25 мм.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на четката (мм)
|277
|Степен на твърдост
|средно твърд
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,161
|Тегло с опаковката (кг)
|0,23
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|277 x 61 x 61