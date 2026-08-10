Ролкова четка, стандартен косъм, черна, CV 30/1

Мека ролкова четка с дължина 277 mm и черен стандартен полиамиден косъм за всички CV 30/1 четкови смукачки за текстил Kärcher.

Ролкова четка от 277 мм за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с меки, черни 10 мм полиамидни косми. Диаметър на космите: 0,25 мм.

Спецификации

Технически данни

Дължина на четката (мм) 277
Степен на твърдост средно твърд
Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,161
Тегло с опаковката (кг) 0,23
Размери (Д × Ш × В) (мм) 277 x 61 x 61
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