Ролковата четка (твърда, зелена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 400 mm. Тя се препоръчва за силно замърсени подове и за основно почистване. Подходяща е само за неделикатни подове. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.