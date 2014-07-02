Ролкова четка, твърд, зелен, 400 мм

Ролкова четка, твърда, зелена. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.

Ролковата четка (твърда, зелена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 400 mm. Тя се препоръчва за силно замърсени подове и за основно почистване. Подходяща е само за неделикатни подове. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.

Спецификации

Технически данни

Цвят зелен
Дължина (мм) 400
Степен на твърдост твърд
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 0,95
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