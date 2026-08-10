Ролкова четка, твърда, червена, CV 30/1
Твърда ролкова четка с дължина 277 мм и косми от червен полиамид за всички четкови смукачки за текстил на Kärcher.
Ролкова четка от 277 мм за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с твърди, червени 10 мм полиамидни косми и е перфектен за почистване например на иглени подови настилки. Диаметър на космите: 0,30 мм.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на четката (мм)
|277
|Степен на твърдост
|твърд
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|червен
|Тегло (кг)
|0,167
|Тегло с опаковката (кг)
|0,236
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 65 x 65
Видео