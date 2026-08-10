Ролкова четка, твърда, червена, CV 30/1

Твърда ролкова четка с дължина 277 мм и косми от червен полиамид за всички четкови смукачки за текстил на Kärcher.

Ролкова четка от 277 мм за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с твърди, червени 10 мм полиамидни косми и е перфектен за почистване например на иглени подови настилки. Диаметър на космите: 0,30 мм.

Спецификации

Технически данни

Дължина на четката (мм) 277
Степен на твърдост твърд
Количество (бр.) 1
Цвят червен
Тегло (кг) 0,167
Тегло с опаковката (кг) 0,236
Размери (Д × Ш × В) (мм) 275 x 65 x 65

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