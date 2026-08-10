Ролкова четка, твърда, червена, CV 38/1, CV 38/2

Твърда ролкова четка с дължина 356 mm и косми от червен полиамид за всички четкови смукачки за текстил на Kärcher.

Ролкова четка 356 mm за всички четкови смукачки за текстил. Валякът е снабден с твърди, червени 10 mm полиамидни косми и е перфектен за почистване например на иглени подови настилки. Диаметър на космите: 0,30 мм.

Спецификации

Технически данни

Дължина на четката (мм) 356
Степен на твърдост твърд
Количество (бр.) 1
Цвят червен
Тегло с опаковката (кг) 0,287
Размери (Д × Ш × В) (мм) 356 x 61 x 61

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