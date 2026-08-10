Вашият идеален партньор за почистване на външни настилки: Комплектът ролкови четки от 2 части се предлага като аксесоар за PCL 3-18 и е подходящ за дълбоко и нежно почистване на гладки каменни плочки и плочи със запечатана повърхностна структура. Мръсотия като зелени растения или мъх се отстраняват без усилие. Ролковите четки могат лесно да се сменят без необходимост от инструменти.