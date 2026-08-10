Ролкови четки каменни повърхности PCL 3-18
Комплект от 2 ролкови четки за бързо почистване на гладки каменни плочки на открито с уред за почистване на външни настилки PCL 3-18.
Вашият идеален партньор за почистване на външни настилки: Комплектът ролкови четки от 2 части се предлага като аксесоар за PCL 3-18 и е подходящ за дълбоко и нежно почистване на гладки каменни плочки и плочи със запечатана повърхностна структура. Мръсотия като зелени растения или мъх се отстраняват без усилие. Ролковите четки могат лесно да се сменят без необходимост от инструменти.
Характеристики и предимства
Постоянно и дълбоко почистване на гладки каменни плочки във външната част
Добра повърхностна ефективност и оптимизиран профил на четката за почистване на гладки каменни плочки
Четки специално пригодени за почистване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,244
|Тегло с опаковката (кг)
|0,666
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси