Ролкови четки за дървени повърхности PCL 3-18

Оптимално оборудван за почистване на дървени площи и подови настилки WPC: С комплекта ролки от 2 части за PCL 3-18 премахвате мръсотията от зоните на открито старателно и ефективно.

Ролковите четки са специално разработени за дървени площи и подови настилки WPC и по този начин правят възможно дълбокото и нежно почистване на външни настилки. Двете ролкови четки в комплекта са заместител на четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 3-18. Сменят се лесно и не са необходими инструменти.

Характеристики и предимства
Постоянно и дълбоко почистване на дървени площи и WPC настилки във външната част
Добра ефективност на площта и оптимизиран профил на четката за почистване на дърво и WPC
Четки специално пригодени за почистване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,244
Тегло с опаковката (кг) 0,622
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • Зелен лишей
  • мъх