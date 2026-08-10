Ролковите четки са специално разработени за дървени площи и подови настилки WPC и по този начин правят възможно дълбокото и нежно почистване на външни настилки. Двете ролкови четки в комплекта са заместител на четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 3-18. Сменят се лесно и не са необходими инструменти.