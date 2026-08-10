Ролкови четки за дървени повърхности PCL 3-18
Оптимално оборудван за почистване на дървени площи и подови настилки WPC: С комплекта ролки от 2 части за PCL 3-18 премахвате мръсотията от зоните на открито старателно и ефективно.
Ролковите четки са специално разработени за дървени площи и подови настилки WPC и по този начин правят възможно дълбокото и нежно почистване на външни настилки. Двете ролкови четки в комплекта са заместител на четките, включени в обхвата на доставката на уреда за почистване на външни настилки PCL 3-18. Сменят се лесно и не са необходими инструменти.
Характеристики и предимства
Постоянно и дълбоко почистване на дървени площи и WPC настилки във външната част
Добра ефективност на площта и оптимизиран профил на четката за почистване на дърво и WPC
Четки специално пригодени за почистване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,244
|Тегло с опаковката (кг)
|0,622
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- Зелен лишей
- мъх