Roller brushes wooden surface PCL 6
Характеристики и предимства
Дълбоко и равномерно почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки във външни помещения с добра производителност
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,218
|Тегло с опаковката (кг)
|1,196
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Тераса
- Тераси
- Дървени повърхности
- Зелен лишей
- мъх