Roller brushes wooden surface PCL 6

Характеристики и предимства
Дълбоко и равномерно почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки във външни помещения с добра производителност
Четки специално пригодени за почистване
Оптимизиран профил на четката за почистване на дървени повърхности и WPC подови настилки
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,218
Тегло с опаковката (кг) 1,196
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Тераси
  • Дървени повърхности
  • Зелен лишей
  • мъх