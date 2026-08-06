Ротационна дюза 040, 040

С въртяща се точкова струя за по-ефективно отстраняване: новата производителна ротационна дюза с размер 040 постига до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.

Новата производителна ротационна дюза (размер на дюзата 040) предлага предимствата на минимални вътрешни загуби на мощност и максимално качество на пръскането, позволявайки до 50 процента по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. Благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти по-голяма почистваща мощност в сравнение с конвенционалните дюзи за високо налягане при работно налягане от макс. 180 bar/18 MPa и температура на водата до 60°C. С керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен за максимално работно време.

Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
  • Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
  • Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
  • Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
  • Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
  • Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 180
Налягане (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер на дюзата ( ) 40
Свързваща резба M 18
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 0,245
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