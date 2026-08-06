Новата производителна ротационна дюза (размер на дюзата 040) предлага предимствата на минимални вътрешни загуби на мощност и максимално качество на пръскането, позволявайки до 50 процента по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. Благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти по-голяма почистваща мощност в сравнение с конвенционалните дюзи за високо налягане при работно налягане от макс. 180 bar/18 MPa и температура на водата до 60°C. С керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен за максимално работно време.