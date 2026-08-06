Ротационна дюза 040, 040
С въртяща се точкова струя за по-ефективно отстраняване: новата производителна ротационна дюза с размер 040 постига до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
Новата производителна ротационна дюза (размер на дюзата 040) предлага предимствата на минимални вътрешни загуби на мощност и максимално качество на пръскането, позволявайки до 50 процента по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. Благодарение на въртящата се точкова струя, постига 10 пъти по-голяма почистваща мощност в сравнение с конвенционалните дюзи за високо налягане при работно налягане от макс. 180 bar/18 MPa и температура на водата до 60°C. С керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен за максимално работно време.
Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
- Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
- Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
- Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
- Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
- Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|180
|Налягане (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер на дюзата ( )
|40
|Свързваща резба
|M 18
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|0,245