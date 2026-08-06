До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
- Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
- Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
- Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
- Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
- Бързо премахва упоритите замърсявания.