ротационна дюза, 050

Характеристики и предимства
До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
  • Огромно спестяване на време.
Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането.
  • Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.
Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя.
  • Висока почистваща мощност, както и висока производителност.
Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен.
  • Максимален експлоатационен живот.
Високи резултати от почистването
  • Бързо премахва упоритите замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 180
Налягане (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер на дюзата ( ) 50
Свързваща резба M 18
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 0,244
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